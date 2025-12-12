CotationsSections
Devises / RDNW
RDNW: Ridenow Group, Inc.

5.7000 USD 0.0700 (1.24%)
Secteur: Autres Symboles Base: Dollar américain Devise de profit: Dollar américain

Le taux de change de RDNW a changé de 1.24% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.1901 et à un maximum de 5.7100.

Suivez la dynamique Ridenow Group, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action RDNW aujourd'hui ?

L'action Ridenow Group, Inc. est cotée à 5.7000 aujourd'hui. Elle se négocie dans 5.1901 - 5.7100, a clôturé hier à 5.6300 et son volume d'échange a atteint 50. Le graphique en temps réel du cours de RDNW présente ces mises à jour.

L'action Ridenow Group, Inc. verse-t-elle des dividendes ?

Ridenow Group, Inc. est actuellement valorisé à 5.7000. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 95.88% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RDNW.

Comment acheter des actions RDNW ?

Vous pouvez acheter des actions Ridenow Group, Inc. au cours actuel de 5.7000. Les ordres sont généralement placés à proximité de 5.7000 ou de 5.7030, le 50 et le 1.24% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RDNW sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action RDNW ?

Investir dans Ridenow Group, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 2.8500 - 5.7500 et le prix actuel 5.7000. Beaucoup comparent 16.33% et 95.88% avant de passer des ordres à 5.7000 ou 5.7030. Consultez le graphique du cours de RDNW en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Ridenow Group, Inc. ?

Le cours le plus élevé de Ridenow Group, Inc. l'année dernière était 5.7500. Au cours de 2.8500 - 5.7500, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 5.6300 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Ridenow Group, Inc. sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Ridenow Group, Inc. ?

Le cours le plus bas de Ridenow Group, Inc. (RDNW) sur l'année a été 2.8500. Sa comparaison avec 5.7000 et 2.8500 - 5.7500 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RDNW sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action RDNW a-t-elle été divisée ?

Ridenow Group, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 5.6300 et 95.88% après les opérations sur titres.

Range quotidien
5.1901 5.7100
Range Annuel
2.8500 5.7500
Clôture Précédente
5.6300
Ouverture
5.6300
Bid
5.7000
Ask
5.7030
Plus Bas
5.1901
Plus Haut
5.7100
Volume
50
Changement quotidien
1.24%
Changement Mensuel
16.33%
Changement à 6 Mois
95.88%
Changement Annuel
95.88%
