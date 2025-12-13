报价部分
货币 / RDNW
RDNW: Ridenow Group, Inc.

5.7100 USD 0.0800 (1.42%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RDNW汇率已更改1.42%。当日，交易品种以低点5.1901和高点5.7800进行交易。

关注Ridenow Group, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

RDNW股票今天的价格是多少？

Ridenow Group, Inc.股票今天的定价为5.7100。它在5.1901 - 5.7800范围内交易，昨天的收盘价为5.6300，交易量达到169。RDNW的实时价格图表显示了这些更新。

Ridenow Group, Inc.股票是否支付股息？

Ridenow Group, Inc.目前的价值为5.7100。股息政策取决于公司，而投资者也会关注96.22%和USD。实时查看图表以跟踪RDNW走势。

如何购买RDNW股票？

您可以以5.7100的当前价格购买Ridenow Group, Inc.股票。订单通常设置在5.7100或5.7130附近，而169和1.42%显示市场活动。立即关注RDNW的实时图表更新。

如何投资RDNW股票？

投资Ridenow Group, Inc.需要考虑年度范围2.8500 - 5.7800和当前价格5.7100。许多人在以5.7100或5.7130下订单之前，会比较16.53%和。实时查看RDNW价格图表，了解每日变化。

Ridenow Group, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Ridenow Group, Inc.的最高价格是5.7800。在2.8500 - 5.7800内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Ridenow Group, Inc.的绩效。

Ridenow Group, Inc.股票的最低价格是多少？

Ridenow Group, Inc.（RDNW）的最低价格为2.8500。将其与当前的5.7100和2.8500 - 5.7800进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDNW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RDNW股票是什么时候拆分的？

Ridenow Group, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、5.6300和96.22%中可见。

日范围
5.1901 5.7800
年范围
2.8500 5.7800
前一天收盘价
5.6300
开盘价
5.6300
卖价
5.7100
买价
5.7130
最低价
5.1901
最高价
5.7800
交易量
169
日变化
1.42%
月变化
16.53%
6个月变化
96.22%
年变化
96.22%
13 十二月, 星期六