RDNW: Ridenow Group, Inc.
Курс RDNW за сегодня изменился на 1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.1901, а максимальная — 5.7100.
Следите за динамикой Ridenow Group, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RDNW сегодня?
Ridenow Group, Inc. (RDNW) сегодня оценивается на уровне 5.7000. Инструмент торгуется в пределах 5.1901 - 5.7100, вчерашнее закрытие составило 5.6300, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RDNW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ridenow Group, Inc.?
Ridenow Group, Inc. в настоящее время оценивается в 5.7000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 95.88% и USD. Отслеживайте движения RDNW на графике в реальном времени.
Как купить акции RDNW?
Вы можете купить акции Ridenow Group, Inc. (RDNW) по текущей цене 5.7000. Ордера обычно размещаются около 5.7000 или 5.7030, тогда как 50 и 1.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RDNW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RDNW?
Инвестирование в Ridenow Group, Inc. предполагает учет годового диапазона 2.8500 - 5.7500 и текущей цены 5.7000. Многие сравнивают 16.33% и 95.88% перед размещением ордеров на 5.7000 или 5.7030. Изучайте ежедневные изменения цены RDNW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Ridenow Group, Inc.?
Самая высокая цена Ridenow Group, Inc. (RDNW) за последний год составила 5.7500. Акции заметно колебались в пределах 2.8500 - 5.7500, сравнение с 5.6300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ridenow Group, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Ridenow Group, Inc.?
Самая низкая цена Ridenow Group, Inc. (RDNW) за год составила 2.8500. Сравнение с текущими 5.7000 и 2.8500 - 5.7500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RDNW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RDNW?
В прошлом Ridenow Group, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.6300 и 95.88% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 5.6300
- Open
- 5.6300
- Bid
- 5.7000
- Ask
- 5.7030
- Low
- 5.1901
- High
- 5.7100
- Объем
- 50
- Дневное изменение
- 1.24%
- Месячное изменение
- 16.33%
- 6-месячное изменение
- 95.88%
- Годовое изменение
- 95.88%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.