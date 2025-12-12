КотировкиРазделы
Валюты / RDNW
Назад в Рынок акций США

RDNW: Ridenow Group, Inc.

5.7000 USD 0.0700 (1.24%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RDNW за сегодня изменился на 1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.1901, а максимальная — 5.7100.

Следите за динамикой Ridenow Group, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RDNW сегодня?

Ridenow Group, Inc. (RDNW) сегодня оценивается на уровне 5.7000. Инструмент торгуется в пределах 5.1901 - 5.7100, вчерашнее закрытие составило 5.6300, а торговый объем достиг 50. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RDNW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Ridenow Group, Inc.?

Ridenow Group, Inc. в настоящее время оценивается в 5.7000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 95.88% и USD. Отслеживайте движения RDNW на графике в реальном времени.

Как купить акции RDNW?

Вы можете купить акции Ridenow Group, Inc. (RDNW) по текущей цене 5.7000. Ордера обычно размещаются около 5.7000 или 5.7030, тогда как 50 и 1.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RDNW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RDNW?

Инвестирование в Ridenow Group, Inc. предполагает учет годового диапазона 2.8500 - 5.7500 и текущей цены 5.7000. Многие сравнивают 16.33% и 95.88% перед размещением ордеров на 5.7000 или 5.7030. Изучайте ежедневные изменения цены RDNW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Ridenow Group, Inc.?

Самая высокая цена Ridenow Group, Inc. (RDNW) за последний год составила 5.7500. Акции заметно колебались в пределах 2.8500 - 5.7500, сравнение с 5.6300 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Ridenow Group, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Ridenow Group, Inc.?

Самая низкая цена Ridenow Group, Inc. (RDNW) за год составила 2.8500. Сравнение с текущими 5.7000 и 2.8500 - 5.7500 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RDNW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RDNW?

В прошлом Ridenow Group, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 5.6300 и 95.88% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
5.1901 5.7100
Годовой диапазон
2.8500 5.7500
Предыдущее закрытие
5.6300
Open
5.6300
Bid
5.7000
Ask
5.7030
Low
5.1901
High
5.7100
Объем
50
Дневное изменение
1.24%
Месячное изменение
16.33%
6-месячное изменение
95.88%
Годовое изменение
95.88%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.