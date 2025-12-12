- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RDNW: Ridenow Group, Inc.
A taxa do RDNW para hoje mudou para -0.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.1901 e o mais alto foi 5.7100.
Veja a dinâmica do par de moedas Ridenow Group, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RDNW hoje?
Hoje Ridenow Group, Inc. (RDNW) está avaliado em 5.6200. O instrumento é negociado dentro de 5.1901 - 5.7100, o fechamento de ontem foi 5.6300, e o volume de negociação atingiu 14. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RDNW em tempo real.
As ações de Ridenow Group, Inc. pagam dividendos?
Atualmente Ridenow Group, Inc. está avaliado em 5.6200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 93.13% e USD. Monitore os movimentos de RDNW no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RDNW?
Você pode comprar ações de Ridenow Group, Inc. (RDNW) pelo preço atual 5.6200. Ordens geralmente são executadas perto de 5.6200 ou 5.6230, enquanto 14 e -0.18% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RDNW no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RDNW?
Investir em Ridenow Group, Inc. envolve considerar a faixa anual 2.8500 - 5.7500 e o preço atual 5.6200. Muitos comparam 14.69% e 93.13% antes de enviar ordens em 5.6200 ou 5.6230. Estude as mudanças diárias de preço de RDNW no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Ridenow Group, Inc.?
O maior preço de Ridenow Group, Inc. (RDNW) no último ano foi 5.7500. As ações oscilaram bastante dentro de 2.8500 - 5.7500, e a comparação com 5.6300 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Ridenow Group, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Ridenow Group, Inc.?
O menor preço de Ridenow Group, Inc. (RDNW) no ano foi 2.8500. A comparação com o preço atual 5.6200 e 2.8500 - 5.7500 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RDNW em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RDNW?
No passado Ridenow Group, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 5.6300 e 93.13% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 5.6300
- Open
- 5.6300
- Bid
- 5.6200
- Ask
- 5.6230
- Low
- 5.1901
- High
- 5.7100
- Volume
- 14
- Mudança diária
- -0.18%
- Mudança mensal
- 14.69%
- Mudança de 6 meses
- 93.13%
- Mudança anual
- 93.13%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.