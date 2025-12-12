- Panoramica
RDNW: Ridenow Group, Inc.
Il tasso di cambio RDNW ha avuto una variazione del -0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.1901 e ad un massimo di 5.7100.
Segui le dinamiche di Ridenow Group, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni RDNW oggi?
Oggi le azioni Ridenow Group, Inc. sono prezzate a 5.6200. Viene scambiato all'interno di 5.1901 - 5.7100, la chiusura di ieri è stata 5.6300 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RDNW mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Ridenow Group, Inc. pagano dividendi?
Ridenow Group, Inc. è attualmente valutato a 5.6200. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 93.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RDNW.
Come acquistare azioni RDNW?
Puoi acquistare azioni Ridenow Group, Inc. al prezzo attuale di 5.6200. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 5.6200 o 5.6230, mentre 14 e -0.18% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RDNW sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni RDNW?
Investire in Ridenow Group, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 2.8500 - 5.7500 e il prezzo attuale 5.6200. Molti confrontano 14.69% e 93.13% prima di effettuare ordini su 5.6200 o 5.6230. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RDNW con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Ridenow Group, Inc.?
Il prezzo massimo di Ridenow Group, Inc. nell'ultimo anno è stato 5.7500. All'interno di 2.8500 - 5.7500, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 5.6300 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Ridenow Group, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Ridenow Group, Inc.?
Il prezzo più basso di Ridenow Group, Inc. (RDNW) nel corso dell'anno è stato 2.8500. Confrontandolo con gli attuali 5.6200 e 2.8500 - 5.7500 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RDNW muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RDNW?
Ridenow Group, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 5.6300 e 93.13%.
- Chiusura Precedente
- 5.6300
- Apertura
- 5.6300
- Bid
- 5.6200
- Ask
- 5.6230
- Minimo
- 5.1901
- Massimo
- 5.7100
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- -0.18%
- Variazione Mensile
- 14.69%
- Variazione Semestrale
- 93.13%
- Variazione Annuale
- 93.13%
