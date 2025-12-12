- Übersicht
RDNW: Ridenow Group, Inc.
Der Wechselkurs von RDNW hat sich für heute um -0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.1901 bis zu einem Hoch von 5.7100 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ridenow Group, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RDNW heute?
Die Aktie von Ridenow Group, Inc. (RDNW) notiert heute bei 5.6200. Sie wird innerhalb einer Spanne von 5.1901 - 5.7100 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 5.6300 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von RDNW zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RDNW Dividenden?
Ridenow Group, Inc. wird derzeit mit 5.6200 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 93.13% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RDNW zu verfolgen.
Wie kaufe ich RDNW-Aktien?
Sie können Aktien von Ridenow Group, Inc. (RDNW) zum aktuellen Kurs von 5.6200 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 5.6200 oder 5.6230 platziert, während 14 und -0.18% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RDNW auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RDNW-Aktien?
Bei einer Investition in Ridenow Group, Inc. müssen die jährliche Spanne 2.8500 - 5.7500 und der aktuelle Kurs 5.6200 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 14.69% und 93.13%, bevor sie Orders zu 5.6200 oder 5.6230 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RDNW.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Ridenow Group, Inc.?
Der höchste Kurs von Ridenow Group, Inc. (RDNW) im vergangenen Jahr lag bei 5.7500. Innerhalb von 2.8500 - 5.7500 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 5.6300 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Ridenow Group, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Ridenow Group, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Ridenow Group, Inc. (RDNW) im Laufe des Jahres betrug 2.8500. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 5.6200 und der Spanne 2.8500 - 5.7500 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RDNW live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RDNW statt?
Ridenow Group, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 5.6300 und 93.13% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.6300
- Eröffnung
- 5.6300
- Bid
- 5.6200
- Ask
- 5.6230
- Tief
- 5.1901
- Hoch
- 5.7100
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- -0.18%
- Monatsänderung
- 14.69%
- 6-Monatsänderung
- 93.13%
- Jahresänderung
- 93.13%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh