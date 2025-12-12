- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RDNW: ライドナウ・グループ
RDNWの今日の為替レートは、1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり5.1901の安値と5.7100の高値で取引されました。
ライドナウ・グループダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
RDNW株の現在の価格は？
ライドナウ・グループの株価は本日5.7000です。5.1901 - 5.7100内で取引され、前日の終値は5.6300、取引量は50に達しました。RDNWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ライドナウ・グループの株は配当を出しますか？
ライドナウ・グループの現在の価格は5.7000です。配当方針は会社によりますが、投資家は95.88%やUSDにも注目します。RDNWの動きはライブチャートで確認できます。
RDNW株を買う方法は？
ライドナウ・グループの株は現在5.7000で購入可能です。注文は通常5.7000または5.7030付近で行われ、50や1.24%が市場の動きを示します。RDNWの最新情報はライブチャートで確認できます。
RDNW株に投資する方法は？
ライドナウ・グループへの投資では、年間の値幅2.8500 - 5.7500と現在の5.7000を考慮します。注文は多くの場合5.7000や5.7030で行われる前に、16.33%や95.88%と比較されます。RDNWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ライドナウ・グループの株の最高値は？
ライドナウ・グループの過去1年の最高値は5.7500でした。2.8500 - 5.7500内で株価は大きく変動し、5.6300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ライドナウ・グループのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ライドナウ・グループの株の最低値は？
ライドナウ・グループ(RDNW)の年間最安値は2.8500でした。現在の5.7000や2.8500 - 5.7500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RDNWの動きはライブチャートで確認できます。
RDNWの株式分割はいつ行われましたか？
ライドナウ・グループは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、5.6300、95.88%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 5.6300
- 始値
- 5.6300
- 買値
- 5.7000
- 買値
- 5.7030
- 安値
- 5.1901
- 高値
- 5.7100
- 出来高
- 50
- 1日の変化
- 1.24%
- 1ヶ月の変化
- 16.33%
- 6ヶ月の変化
- 95.88%
- 1年の変化
- 95.88%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前