RDNW: ライドナウ・グループ

5.7000 USD 0.0700 (1.24%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

RDNWの今日の為替レートは、1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり5.1901の安値と5.7100の高値で取引されました。

ライドナウ・グループダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

RDNW株の現在の価格は？

ライドナウ・グループの株価は本日5.7000です。5.1901 - 5.7100内で取引され、前日の終値は5.6300、取引量は50に達しました。RDNWのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ライドナウ・グループの株は配当を出しますか？

ライドナウ・グループの現在の価格は5.7000です。配当方針は会社によりますが、投資家は95.88%やUSDにも注目します。RDNWの動きはライブチャートで確認できます。

RDNW株を買う方法は？

ライドナウ・グループの株は現在5.7000で購入可能です。注文は通常5.7000または5.7030付近で行われ、50や1.24%が市場の動きを示します。RDNWの最新情報はライブチャートで確認できます。

RDNW株に投資する方法は？

ライドナウ・グループへの投資では、年間の値幅2.8500 - 5.7500と現在の5.7000を考慮します。注文は多くの場合5.7000や5.7030で行われる前に、16.33%や95.88%と比較されます。RDNWの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ライドナウ・グループの株の最高値は？

ライドナウ・グループの過去1年の最高値は5.7500でした。2.8500 - 5.7500内で株価は大きく変動し、5.6300と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ライドナウ・グループのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ライドナウ・グループの株の最低値は？

ライドナウ・グループ(RDNW)の年間最安値は2.8500でした。現在の5.7000や2.8500 - 5.7500と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RDNWの動きはライブチャートで確認できます。

RDNWの株式分割はいつ行われましたか？

ライドナウ・グループは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、5.6300、95.88%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
5.1901 5.7100
1年のレンジ
2.8500 5.7500
以前の終値
5.6300
始値
5.6300
買値
5.7000
買値
5.7030
安値
5.1901
高値
5.7100
出来高
50
1日の変化
1.24%
1ヶ月の変化
16.33%
6ヶ月の変化
95.88%
1年の変化
95.88%
