Dövizler / RDN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RDN: Radian Group Inc
37.20 USD 0.02 (0.05%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RDN fiyatı bugün -0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.09 ve Yüksek fiyatı olarak 37.78 aralığında işlem gördü.
Radian Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RDN haberleri
- Radian Group Expands Into Multi-Line Specialty Insurance With Inigo
- Strength Seen in Radian (RDN): Can Its 7.2% Jump Turn into More Strength?
- UBS, Inigo satın alımı sonrası Radian Group hisse fiyat hedefini 43 dolara yükseltti
- Radian Group stock price target raised by UBS to $43 on Inigo acquisition
- Essent Group: Upgrading To Hold As Interest Rates Decline (ESNT)
- Everest Group Is Trading at a Discount: Time to Load Up or Hold Off?
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Radian Group Inc hissesi 37,02 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Radian Group Inc stock hits 52-week high at $37.02
- Radian, Lloyd’s sigortacısı Inigo’yu 1,7 milyar dolarlık nakit anlaşmayla satın alacak
- Radian to acquire Lloyd’s insurer Inigo for $1.7 billion in cash deal
- Radian Group Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Radian Group increases borrowing limit on JPMorgan repurchase agreement to $500 million
- Why Is Radian (RDN) Up 6.3% Since Last Earnings Report?
- Principal Financial Trades Above 200-Day SMA: Time to Hold PFG Stock?
- Radian (RDN) Upgraded to Buy: Here's Why
- Everest Group Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- AIZ Rallies 12.5% in a Year: Time to Buy the Stock for Solid Returns?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Radian Group announces $0.255 quarterly dividend
- Radian Outperforms Industry, Trades at Discount: How to Play the Stock
- VOYA Q2 Earnings Beat Estimates on Strong Net Investment Income
- Assurant Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues & Premiums Rise Y/Y
Günlük aralık
37.09 37.78
Yıllık aralık
29.32 38.84
- Önceki kapanış
- 37.22
- Açılış
- 37.31
- Satış
- 37.20
- Alış
- 37.50
- Düşük
- 37.09
- Yüksek
- 37.78
- Hacim
- 3.966 K
- Günlük değişim
- -0.05%
- Aylık değişim
- 7.27%
- 6 aylık değişim
- 12.49%
- Yıllık değişim
- 7.30%
21 Eylül, Pazar