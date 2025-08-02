Währungen / RDN
RDN: Radian Group Inc
37.22 USD 2.49 (7.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RDN hat sich für heute um 7.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.12 bis zu einem Hoch von 38.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Radian Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
36.12 38.84
Jahresspanne
29.32 38.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 34.73
- Eröffnung
- 36.39
- Bid
- 37.22
- Ask
- 37.52
- Tief
- 36.12
- Hoch
- 38.84
- Volumen
- 8.563 K
- Tagesänderung
- 7.17%
- Monatsänderung
- 7.32%
- 6-Monatsänderung
- 12.55%
- Jahresänderung
- 7.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K