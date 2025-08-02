KurseKategorien
RDN: Radian Group Inc

37.22 USD 2.49 (7.17%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RDN hat sich für heute um 7.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 36.12 bis zu einem Hoch von 38.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Radian Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
36.12 38.84
Jahresspanne
29.32 38.84
Vorheriger Schlusskurs
34.73
Eröffnung
36.39
Bid
37.22
Ask
37.52
Tief
36.12
Hoch
38.84
Volumen
8.563 K
Tagesänderung
7.17%
Monatsänderung
7.32%
6-Monatsänderung
12.55%
Jahresänderung
7.36%
