RDN: Radian Group Inc
34.48 USD 0.27 (0.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RDN за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.35, а максимальная — 34.74.
Следите за динамикой Radian Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RDN
Дневной диапазон
34.35 34.74
Годовой диапазон
29.32 36.98
- Предыдущее закрытие
- 34.75
- Open
- 34.70
- Bid
- 34.48
- Ask
- 34.78
- Low
- 34.35
- High
- 34.74
- Объем
- 1.015 K
- Дневное изменение
- -0.78%
- Месячное изменение
- -0.58%
- 6-месячное изменение
- 4.26%
- Годовое изменение
- -0.55%
