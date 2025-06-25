КотировкиРазделы
RDN: Radian Group Inc

34.48 USD 0.27 (0.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RDN за сегодня изменился на -0.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.35, а максимальная — 34.74.

Следите за динамикой Radian Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости RDN

Дневной диапазон
34.35 34.74
Годовой диапазон
29.32 36.98
Предыдущее закрытие
34.75
Open
34.70
Bid
34.48
Ask
34.78
Low
34.35
High
34.74
Объем
1.015 K
Дневное изменение
-0.78%
Месячное изменение
-0.58%
6-месячное изменение
4.26%
Годовое изменение
-0.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.