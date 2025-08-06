통화 / RDN
RDN: Radian Group Inc
37.20 USD 0.02 (0.05%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RDN 환율이 오늘 -0.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 37.09이고 고가는 37.78이었습니다.
Radian Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
RDN News
- Radian Group Expands Into Multi-Line Specialty Insurance With Inigo
- Strength Seen in Radian (RDN): Can Its 7.2% Jump Turn into More Strength?
- UBS, Radian Group 목표 주가 $43로 상향 조정
- Radian Group stock price target raised by UBS to $43 on Inigo acquisition
- Essent Group: Upgrading To Hold As Interest Rates Decline (ESNT)
- Everest Group Is Trading at a Discount: Time to Load Up or Hold Off?
- Intel, CrowdStrike lead Thursday’s market cap stock movers
- Radian Group, 52주 신고가 경신…주당 37.02달러 기록
- Radian Group Inc stock hits 52-week high at $37.02
- Radian, Inigo 보험사 17억 달러 현금 거래로 인수 계약 체결
- Radian to acquire Lloyd’s insurer Inigo for $1.7 billion in cash deal
- Radian Group Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Radian Group increases borrowing limit on JPMorgan repurchase agreement to $500 million
- Why Is Radian (RDN) Up 6.3% Since Last Earnings Report?
- Principal Financial Trades Above 200-Day SMA: Time to Hold PFG Stock?
- Radian (RDN) Upgraded to Buy: Here's Why
- Everest Group Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- AIZ Rallies 12.5% in a Year: Time to Buy the Stock for Solid Returns?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Radian Group announces $0.255 quarterly dividend
- Radian Outperforms Industry, Trades at Discount: How to Play the Stock
- VOYA Q2 Earnings Beat Estimates on Strong Net Investment Income
- Assurant Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues & Premiums Rise Y/Y
일일 변동 비율
37.09 37.78
년간 변동
29.32 38.84
- 이전 종가
- 37.22
- 시가
- 37.31
- Bid
- 37.20
- Ask
- 37.50
- 저가
- 37.09
- 고가
- 37.78
- 볼륨
- 3.966 K
- 일일 변동
- -0.05%
- 월 변동
- 7.27%
- 6개월 변동
- 12.49%
- 년간 변동율
- 7.30%
