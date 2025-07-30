Moedas / RDN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RDN: Radian Group Inc
36.93 USD 2.20 (6.33%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RDN para hoje mudou para 6.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 36.12 e o mais alto foi 38.84.
Veja a dinâmica do par de moedas Radian Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RDN Notícias
- Ações da Radian Group Inc atingem máxima de 52 semanas a US$ 37,02
- Radian Group Inc stock hits 52-week high at $37.02
- Radian adquire seguradora Lloyd’s Inigo por US$ 1,7 bilhão em acordo à vista
- Radian to acquire Lloyd’s insurer Inigo for $1.7 billion in cash deal
- Radian Group Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Radian Group increases borrowing limit on JPMorgan repurchase agreement to $500 million
- Why Is Radian (RDN) Up 6.3% Since Last Earnings Report?
- Principal Financial Trades Above 200-Day SMA: Time to Hold PFG Stock?
- Radian (RDN) Upgraded to Buy: Here's Why
- Everest Group Trades Below 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- AIZ Rallies 12.5% in a Year: Time to Buy the Stock for Solid Returns?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Radian Group announces $0.255 quarterly dividend
- Radian Outperforms Industry, Trades at Discount: How to Play the Stock
- VOYA Q2 Earnings Beat Estimates on Strong Net Investment Income
- Assurant Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues & Premiums Rise Y/Y
- Lemonade Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Rise Y/Y
- Stock Buybacks Are Pushing Radian Group's Book Value Higher (Rating Upgrade) (NYSE:RDN)
- EverQuote Q2 Earnings & Revenues Beat on Higher Automotive Revenues
- Radian Group Q2 Earnings Top Estimates, Premiums Decline Y/Y
- Radian Group Stock: Buyback And Solid Results Make Shares Attractive (NYSE:RDN)
- Radian (RDN) Beats Q2 Earnings Estimates
- Radian Q2 2025 slides: EPS rises to $1.02 as book value grows 12% year-over-year
Faixa diária
36.12 38.84
Faixa anual
29.32 38.84
- Fechamento anterior
- 34.73
- Open
- 36.39
- Bid
- 36.93
- Ask
- 37.23
- Low
- 36.12
- High
- 38.84
- Volume
- 4.098 K
- Mudança diária
- 6.33%
- Mudança mensal
- 6.49%
- Mudança de 6 meses
- 11.67%
- Mudança anual
- 6.52%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh