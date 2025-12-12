RDAG hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Republic Digital Acquisition Co hisse senedi 10.20 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.14 - 10.20 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.15 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. RDAG canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Republic Digital Acquisition Co hisse senedi temettü ödüyor mu? Republic Digital Acquisition Co hisse senedi şu anda 10.20 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -19.30% ve USD değerlerini izler. RDAG hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

RDAG hisse senedi nasıl alınır? Republic Digital Acquisition Co hisselerini şu anki 10.20 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.20 ve Ask 10.50 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı 0.59% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RDAG fiyat hareketlerini takip edin.

RDAG hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Republic Digital Acquisition Co hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.76 - 12.64 ve mevcut fiyatı 10.20 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.20 veya Ask 10.50 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.29% ve 6 aylık değişim oranı -0.78% değerlerini karşılaştırır. RDAG fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Republic Digital Acquisition Co hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Republic Digital Acquisition Co hisse senedi yıllık olarak 12.64 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.76 - 12.64). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.15 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Republic Digital Acquisition Co performansını takip edin.

Republic Digital Acquisition Co hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Republic Digital Acquisition Co (RDAG) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.76 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.20 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.76 - 12.64 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RDAG fiyat hareketlerini izleyin.