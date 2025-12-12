- Panoramica
RDAG: Republic Digital Acquisition Co
Il tasso di cambio RDAG ha avuto una variazione del 0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.14 e ad un massimo di 10.20.
Segui le dinamiche di Republic Digital Acquisition Co. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni RDAG oggi?
Oggi le azioni Republic Digital Acquisition Co sono prezzate a 10.20. Viene scambiato all'interno di 10.14 - 10.20, la chiusura di ieri è stata 10.15 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RDAG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Republic Digital Acquisition Co pagano dividendi?
Republic Digital Acquisition Co è attualmente valutato a 10.20. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -19.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RDAG.
Come acquistare azioni RDAG?
Puoi acquistare azioni Republic Digital Acquisition Co al prezzo attuale di 10.20. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.20 o 10.50, mentre 2 e 0.59% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RDAG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni RDAG?
Investire in Republic Digital Acquisition Co implica considerare l'intervallo annuale 9.76 - 12.64 e il prezzo attuale 10.20. Molti confrontano 0.29% e -0.78% prima di effettuare ordini su 10.20 o 10.50. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RDAG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Republic Digital Acquisition Co?
Il prezzo massimo di Republic Digital Acquisition Co nell'ultimo anno è stato 12.64. All'interno di 9.76 - 12.64, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.15 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Republic Digital Acquisition Co utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Republic Digital Acquisition Co?
Il prezzo più basso di Republic Digital Acquisition Co (RDAG) nel corso dell'anno è stato 9.76. Confrontandolo con gli attuali 10.20 e 9.76 - 12.64 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RDAG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RDAG?
Republic Digital Acquisition Co ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.15 e -19.30%.
- Chiusura Precedente
- 10.15
- Apertura
- 10.14
- Bid
- 10.20
- Ask
- 10.50
- Minimo
- 10.14
- Massimo
- 10.20
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- 0.49%
- Variazione Mensile
- 0.29%
- Variazione Semestrale
- -0.78%
- Variazione Annuale
- -19.30%
