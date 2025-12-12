- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RDAG: Republic Digital Acquisition Co
Le taux de change de RDAG a changé de 0.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.14 et à un maximum de 10.20.
Suivez la dynamique Republic Digital Acquisition Co. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RDAG aujourd'hui ?
L'action Republic Digital Acquisition Co est cotée à 10.20 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.14 - 10.20, a clôturé hier à 10.15 et son volume d'échange a atteint 2. Le graphique en temps réel du cours de RDAG présente ces mises à jour.
L'action Republic Digital Acquisition Co verse-t-elle des dividendes ?
Republic Digital Acquisition Co est actuellement valorisé à 10.20. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -19.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RDAG.
Comment acheter des actions RDAG ?
Vous pouvez acheter des actions Republic Digital Acquisition Co au cours actuel de 10.20. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.20 ou de 10.50, le 2 et le 0.59% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RDAG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RDAG ?
Investir dans Republic Digital Acquisition Co implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.76 - 12.64 et le prix actuel 10.20. Beaucoup comparent 0.29% et -0.78% avant de passer des ordres à 10.20 ou 10.50. Consultez le graphique du cours de RDAG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Republic Digital Acquisition Co ?
Le cours le plus élevé de Republic Digital Acquisition Co l'année dernière était 12.64. Au cours de 9.76 - 12.64, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.15 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Republic Digital Acquisition Co sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Republic Digital Acquisition Co ?
Le cours le plus bas de Republic Digital Acquisition Co (RDAG) sur l'année a été 9.76. Sa comparaison avec 10.20 et 9.76 - 12.64 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RDAG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RDAG a-t-elle été divisée ?
Republic Digital Acquisition Co a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.15 et -19.30% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.15
- Ouverture
- 10.14
- Bid
- 10.20
- Ask
- 10.50
- Plus Bas
- 10.14
- Plus Haut
- 10.20
- Volume
- 2
- Changement quotidien
- 0.49%
- Changement Mensuel
- 0.29%
- Changement à 6 Mois
- -0.78%
- Changement Annuel
- -19.30%
- Act
- 414
- Fcst
- Prev
- 413
- Act
- 548
- Fcst
- Prev
- 549
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev