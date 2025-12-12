- Обзор рынка
RDAG: Republic Digital Acquisition Co
Курс RDAG за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.14, а максимальная — 10.20.
Следите за динамикой Republic Digital Acquisition Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RDAG сегодня?
Republic Digital Acquisition Co (RDAG) сегодня оценивается на уровне 10.20. Инструмент торгуется в пределах 10.14 - 10.20, вчерашнее закрытие составило 10.15, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RDAG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Republic Digital Acquisition Co?
Republic Digital Acquisition Co в настоящее время оценивается в 10.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -19.30% и USD. Отслеживайте движения RDAG на графике в реальном времени.
Как купить акции RDAG?
Вы можете купить акции Republic Digital Acquisition Co (RDAG) по текущей цене 10.20. Ордера обычно размещаются около 10.20 или 10.50, тогда как 2 и 0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RDAG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RDAG?
Инвестирование в Republic Digital Acquisition Co предполагает учет годового диапазона 9.76 - 12.64 и текущей цены 10.20. Многие сравнивают 0.29% и -0.78% перед размещением ордеров на 10.20 или 10.50. Изучайте ежедневные изменения цены RDAG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Republic Digital Acquisition Co?
Самая высокая цена Republic Digital Acquisition Co (RDAG) за последний год составила 12.64. Акции заметно колебались в пределах 9.76 - 12.64, сравнение с 10.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Republic Digital Acquisition Co на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Republic Digital Acquisition Co?
Самая низкая цена Republic Digital Acquisition Co (RDAG) за год составила 9.76. Сравнение с текущими 10.20 и 9.76 - 12.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RDAG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RDAG?
В прошлом Republic Digital Acquisition Co проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.15 и -19.30% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.15
- Open
- 10.14
- Bid
- 10.20
- Ask
- 10.50
- Low
- 10.14
- High
- 10.20
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.49%
- Месячное изменение
- 0.29%
- 6-месячное изменение
- -0.78%
- Годовое изменение
- -19.30%
