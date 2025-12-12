КотировкиРазделы
RDAG: Republic Digital Acquisition Co

10.20 USD 0.05 (0.49%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RDAG за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.14, а максимальная — 10.20.

Следите за динамикой Republic Digital Acquisition Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RDAG сегодня?

Republic Digital Acquisition Co (RDAG) сегодня оценивается на уровне 10.20. Инструмент торгуется в пределах 10.14 - 10.20, вчерашнее закрытие составило 10.15, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RDAG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Republic Digital Acquisition Co?

Republic Digital Acquisition Co в настоящее время оценивается в 10.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -19.30% и USD. Отслеживайте движения RDAG на графике в реальном времени.

Как купить акции RDAG?

Вы можете купить акции Republic Digital Acquisition Co (RDAG) по текущей цене 10.20. Ордера обычно размещаются около 10.20 или 10.50, тогда как 2 и 0.59% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RDAG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RDAG?

Инвестирование в Republic Digital Acquisition Co предполагает учет годового диапазона 9.76 - 12.64 и текущей цены 10.20. Многие сравнивают 0.29% и -0.78% перед размещением ордеров на 10.20 или 10.50. Изучайте ежедневные изменения цены RDAG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Republic Digital Acquisition Co?

Самая высокая цена Republic Digital Acquisition Co (RDAG) за последний год составила 12.64. Акции заметно колебались в пределах 9.76 - 12.64, сравнение с 10.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Republic Digital Acquisition Co на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Republic Digital Acquisition Co?

Самая низкая цена Republic Digital Acquisition Co (RDAG) за год составила 9.76. Сравнение с текущими 10.20 и 9.76 - 12.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RDAG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RDAG?

В прошлом Republic Digital Acquisition Co проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.15 и -19.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.14 10.20
Годовой диапазон
9.76 12.64
Предыдущее закрытие
10.15
Open
10.14
Bid
10.20
Ask
10.50
Low
10.14
High
10.20
Объем
2
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
0.29%
6-месячное изменение
-0.78%
Годовое изменение
-19.30%
