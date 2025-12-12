- Übersicht
RDAG: Republic Digital Acquisition Co
Der Wechselkurs von RDAG hat sich für heute um 0.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.14 bis zu einem Hoch von 10.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Republic Digital Acquisition Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RDAG heute?
Die Aktie von Republic Digital Acquisition Co (RDAG) notiert heute bei 10.20. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.14 - 10.20 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.15 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von RDAG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RDAG Dividenden?
Republic Digital Acquisition Co wird derzeit mit 10.20 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -19.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RDAG zu verfolgen.
Wie kaufe ich RDAG-Aktien?
Sie können Aktien von Republic Digital Acquisition Co (RDAG) zum aktuellen Kurs von 10.20 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.20 oder 10.50 platziert, während 2 und 0.59% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RDAG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RDAG-Aktien?
Bei einer Investition in Republic Digital Acquisition Co müssen die jährliche Spanne 9.76 - 12.64 und der aktuelle Kurs 10.20 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.29% und -0.78%, bevor sie Orders zu 10.20 oder 10.50 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RDAG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Republic Digital Acquisition Co?
Der höchste Kurs von Republic Digital Acquisition Co (RDAG) im vergangenen Jahr lag bei 12.64. Innerhalb von 9.76 - 12.64 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.15 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Republic Digital Acquisition Co mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Republic Digital Acquisition Co?
Der niedrigste Kurs von Republic Digital Acquisition Co (RDAG) im Laufe des Jahres betrug 9.76. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.20 und der Spanne 9.76 - 12.64 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RDAG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RDAG statt?
Republic Digital Acquisition Co hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.15 und -19.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.15
- Eröffnung
- 10.14
- Bid
- 10.20
- Ask
- 10.50
- Tief
- 10.14
- Hoch
- 10.20
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.49%
- Monatsänderung
- 0.29%
- 6-Monatsänderung
- -0.78%
- Jahresänderung
- -19.30%
