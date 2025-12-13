RDAG股票今天的价格是多少？ Republic Digital Acquisition Co股票今天的定价为10.20。它在10.14 - 10.20范围内交易，昨天的收盘价为10.15，交易量达到2。RDAG的实时价格图表显示了这些更新。

Republic Digital Acquisition Co股票是否支付股息？ Republic Digital Acquisition Co目前的价值为10.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.30%和USD。实时查看图表以跟踪RDAG走势。

如何购买RDAG股票？ 您可以以10.20的当前价格购买Republic Digital Acquisition Co股票。订单通常设置在10.20或10.50附近，而2和0.59%显示市场活动。立即关注RDAG的实时图表更新。

如何投资RDAG股票？ 投资Republic Digital Acquisition Co需要考虑年度范围9.76 - 12.64和当前价格10.20。许多人在以10.20或10.50下订单之前，会比较0.29%和。实时查看RDAG价格图表，了解每日变化。

Republic Digital Acquisition Co股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Republic Digital Acquisition Co的最高价格是12.64。在9.76 - 12.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Republic Digital Acquisition Co的绩效。

Republic Digital Acquisition Co股票的最低价格是多少？ Republic Digital Acquisition Co（RDAG）的最低价格为9.76。将其与当前的10.20和9.76 - 12.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。