RDAG: Republic Digital Acquisition Co

10.20 USD 0.05 (0.49%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RDAG汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点10.14和高点10.20进行交易。

关注Republic Digital Acquisition Co动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

RDAG股票今天的价格是多少？

Republic Digital Acquisition Co股票今天的定价为10.20。它在10.14 - 10.20范围内交易，昨天的收盘价为10.15，交易量达到2。RDAG的实时价格图表显示了这些更新。

Republic Digital Acquisition Co股票是否支付股息？

Republic Digital Acquisition Co目前的价值为10.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.30%和USD。实时查看图表以跟踪RDAG走势。

如何购买RDAG股票？

您可以以10.20的当前价格购买Republic Digital Acquisition Co股票。订单通常设置在10.20或10.50附近，而2和0.59%显示市场活动。立即关注RDAG的实时图表更新。

如何投资RDAG股票？

投资Republic Digital Acquisition Co需要考虑年度范围9.76 - 12.64和当前价格10.20。许多人在以10.20或10.50下订单之前，会比较0.29%和。实时查看RDAG价格图表，了解每日变化。

Republic Digital Acquisition Co股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Republic Digital Acquisition Co的最高价格是12.64。在9.76 - 12.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Republic Digital Acquisition Co的绩效。

Republic Digital Acquisition Co股票的最低价格是多少？

Republic Digital Acquisition Co（RDAG）的最低价格为9.76。将其与当前的10.20和9.76 - 12.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RDAG股票是什么时候拆分的？

Republic Digital Acquisition Co历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.15和-19.30%中可见。

日范围
10.14 10.20
年范围
9.76 12.64
前一天收盘价
10.15
开盘价
10.14
卖价
10.20
买价
10.50
最低价
10.14
最高价
10.20
交易量
2
日变化
0.49%
月变化
0.29%
6个月变化
-0.78%
年变化
-19.30%
13 十二月, 星期六