RDAG: Republic Digital Acquisition Co
今日RDAG汇率已更改0.49%。当日，交易品种以低点10.14和高点10.20进行交易。
关注Republic Digital Acquisition Co动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RDAG股票今天的价格是多少？
Republic Digital Acquisition Co股票今天的定价为10.20。它在10.14 - 10.20范围内交易，昨天的收盘价为10.15，交易量达到2。RDAG的实时价格图表显示了这些更新。
Republic Digital Acquisition Co股票是否支付股息？
Republic Digital Acquisition Co目前的价值为10.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-19.30%和USD。实时查看图表以跟踪RDAG走势。
如何购买RDAG股票？
您可以以10.20的当前价格购买Republic Digital Acquisition Co股票。订单通常设置在10.20或10.50附近，而2和0.59%显示市场活动。立即关注RDAG的实时图表更新。
如何投资RDAG股票？
投资Republic Digital Acquisition Co需要考虑年度范围9.76 - 12.64和当前价格10.20。许多人在以10.20或10.50下订单之前，会比较0.29%和。实时查看RDAG价格图表，了解每日变化。
Republic Digital Acquisition Co股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Republic Digital Acquisition Co的最高价格是12.64。在9.76 - 12.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Republic Digital Acquisition Co的绩效。
Republic Digital Acquisition Co股票的最低价格是多少？
Republic Digital Acquisition Co（RDAG）的最低价格为9.76。将其与当前的10.20和9.76 - 12.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RDAG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RDAG股票是什么时候拆分的？
Republic Digital Acquisition Co历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.15和-19.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.15
- 开盘价
- 10.14
- 卖价
- 10.20
- 买价
- 10.50
- 最低价
- 10.14
- 最高价
- 10.20
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.49%
- 月变化
- 0.29%
- 6个月变化
- -0.78%
- 年变化
- -19.30%