RDAG: リパブリック・デジタル・アクイジション

10.20 USD 0.05 (0.49%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

RDAGの今日の為替レートは、0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり10.14の安値と10.20の高値で取引されました。

リパブリック・デジタル・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

RDAG株の現在の価格は？

リパブリック・デジタル・アクイジションの株価は本日10.20です。10.14 - 10.20内で取引され、前日の終値は10.15、取引量は2に達しました。RDAGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

リパブリック・デジタル・アクイジションの株は配当を出しますか？

リパブリック・デジタル・アクイジションの現在の価格は10.20です。配当方針は会社によりますが、投資家は-19.30%やUSDにも注目します。RDAGの動きはライブチャートで確認できます。

RDAG株を買う方法は？

リパブリック・デジタル・アクイジションの株は現在10.20で購入可能です。注文は通常10.20または10.50付近で行われ、2や0.59%が市場の動きを示します。RDAGの最新情報はライブチャートで確認できます。

RDAG株に投資する方法は？

リパブリック・デジタル・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.76 - 12.64と現在の10.20を考慮します。注文は多くの場合10.20や10.50で行われる前に、0.29%や-0.78%と比較されます。RDAGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

リパブリック・デジタル・アクイジションの株の最高値は？

リパブリック・デジタル・アクイジションの過去1年の最高値は12.64でした。9.76 - 12.64内で株価は大きく変動し、10.15と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。リパブリック・デジタル・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

リパブリック・デジタル・アクイジションの株の最低値は？

リパブリック・デジタル・アクイジション(RDAG)の年間最安値は9.76でした。現在の10.20や9.76 - 12.64と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RDAGの動きはライブチャートで確認できます。

RDAGの株式分割はいつ行われましたか？

リパブリック・デジタル・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.15、-19.30%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.14 10.20
1年のレンジ
9.76 12.64
以前の終値
10.15
始値
10.14
買値
10.20
買値
10.50
安値
10.14
高値
10.20
出来高
2
1日の変化
0.49%
1ヶ月の変化
0.29%
6ヶ月の変化
-0.78%
1年の変化
-19.30%
