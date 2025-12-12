- Visão do mercado
RDAG: Republic Digital Acquisition Co
A taxa do RDAG para hoje mudou para 0.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.14 e o mais alto foi 10.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Republic Digital Acquisition Co. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de RDAG hoje?
Hoje Republic Digital Acquisition Co (RDAG) está avaliado em 10.20. O instrumento é negociado dentro de 10.14 - 10.20, o fechamento de ontem foi 10.15, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RDAG em tempo real.
As ações de Republic Digital Acquisition Co pagam dividendos?
Atualmente Republic Digital Acquisition Co está avaliado em 10.20. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -19.30% e USD. Monitore os movimentos de RDAG no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de RDAG?
Você pode comprar ações de Republic Digital Acquisition Co (RDAG) pelo preço atual 10.20. Ordens geralmente são executadas perto de 10.20 ou 10.50, enquanto 2 e 0.59% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RDAG no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de RDAG?
Investir em Republic Digital Acquisition Co envolve considerar a faixa anual 9.76 - 12.64 e o preço atual 10.20. Muitos comparam 0.29% e -0.78% antes de enviar ordens em 10.20 ou 10.50. Estude as mudanças diárias de preço de RDAG no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Republic Digital Acquisition Co?
O maior preço de Republic Digital Acquisition Co (RDAG) no último ano foi 12.64. As ações oscilaram bastante dentro de 9.76 - 12.64, e a comparação com 10.15 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Republic Digital Acquisition Co no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Republic Digital Acquisition Co?
O menor preço de Republic Digital Acquisition Co (RDAG) no ano foi 9.76. A comparação com o preço atual 10.20 e 9.76 - 12.64 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RDAG em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de RDAG?
No passado Republic Digital Acquisition Co passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.15 e -19.30% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 10.15
- Open
- 10.14
- Bid
- 10.20
- Ask
- 10.50
- Low
- 10.14
- High
- 10.20
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.49%
- Mudança mensal
- 0.29%
- Mudança de 6 meses
- -0.78%
- Mudança anual
- -19.30%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.