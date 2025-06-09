Dövizler / RC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RC: Ready Capital Corproation
4.32 USD 0.01 (0.23%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RC fiyatı bugün -0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.26 ve Yüksek fiyatı olarak 4.41 aralığında işlem gördü.
Ready Capital Corproation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RC haberleri
- Coffee prices in New York approach all-time high amid tariffs, Brazil weather
- Ready Capital At 40 Cents On The Dollar Is Too Extreme A Discount (NYSE:RC)
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Financial Stocks With Over 11% Dividend Yields - Ellington Financial (NYSE:EFC), New York Mortgage Trust (NASDAQ:NYMT)
- I Came In Like A Ready Capital! (NYSE:RC)
- Ready Capital: Still Transitioning, With Potential Dividend Cuts (NYSE:RC)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Ready Capital Q2 2025 slides: losses widen amid portfolio repositioning efforts
- Ready Capital earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Ready Capital (RC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Ready Capital (RC) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MFA Financial (MFA) Misses Q2 Earnings Estimates
- Ares Commercial Real Estate (ACRE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings Preview: Ellington Credit (EARN) Q2 Earnings Expected to Decline
- Earnings Preview: Ready Capital (RC) Q2 Earnings Expected to Decline
- High Yields, Weird Prices
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Ditch Mortgage REITs? These High Yielders Are Crushing It
- UPDATE -- Ready Capital Corporation Declares Second Quarter 2025 Dividends
- Ready Capital Corporation Declares First Quarter 2025 Dividends
- A Brief Lesson On Huge Yielders
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- Big Dividend Yielders At A Glance
Günlük aralık
4.26 4.41
Yıllık aralık
3.70 7.64
- Önceki kapanış
- 4.33
- Açılış
- 4.36
- Satış
- 4.32
- Alış
- 4.62
- Düşük
- 4.26
- Yüksek
- 4.41
- Hacim
- 2.210 K
- Günlük değişim
- -0.23%
- Aylık değişim
- 2.37%
- 6 aylık değişim
- -15.13%
- Yıllık değişim
- -43.23%
21 Eylül, Pazar