RC: Ready Capital Corproation
4.32 USD 0.01 (0.23%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RC a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.26 et à un maximum de 4.41.
Suivez la dynamique Ready Capital Corproation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RC Nouvelles
- Coffee prices in New York approach all-time high amid tariffs, Brazil weather
- Ready Capital At 40 Cents On The Dollar Is Too Extreme A Discount (NYSE:RC)
- Argus dégrade l’action J.M. Smucker à "Conserver" en raison de préoccupations sur les volumes
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Financial Stocks With Over 11% Dividend Yields - Ellington Financial (NYSE:EFC), New York Mortgage Trust (NASDAQ:NYMT)
- I Came In Like A Ready Capital! (NYSE:RC)
- Ready Capital: Still Transitioning, With Potential Dividend Cuts (NYSE:RC)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Ready Capital Q2 2025 slides: losses widen amid portfolio repositioning efforts
- Ready Capital earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Ready Capital (RC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Ready Capital (RC) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MFA Financial (MFA) Misses Q2 Earnings Estimates
- Ares Commercial Real Estate (ACRE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings Preview: Ellington Credit (EARN) Q2 Earnings Expected to Decline
- Earnings Preview: Ready Capital (RC) Q2 Earnings Expected to Decline
- High Yields, Weird Prices
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Ditch Mortgage REITs? These High Yielders Are Crushing It
- UPDATE -- Ready Capital Corporation Declares Second Quarter 2025 Dividends
- Ready Capital Corporation Declares First Quarter 2025 Dividends
- A Brief Lesson On Huge Yielders
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
Range quotidien
4.26 4.41
Range Annuel
3.70 7.64
- Clôture Précédente
- 4.33
- Ouverture
- 4.36
- Bid
- 4.32
- Ask
- 4.62
- Plus Bas
- 4.26
- Plus Haut
- 4.41
- Volume
- 2.210 K
- Changement quotidien
- -0.23%
- Changement Mensuel
- 2.37%
- Changement à 6 Mois
- -15.13%
- Changement Annuel
- -43.23%
20 septembre, samedi