Moedas / RC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RC: Ready Capital Corproation
4.30 USD 0.05 (1.18%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RC para hoje mudou para 1.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.23 e o mais alto foi 4.34.
Veja a dinâmica do par de moedas Ready Capital Corproation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RC Notícias
- Café arábica cai mais de 8% com liquidação de comprados, açúcar também recua
- Coffee prices in New York approach all-time high amid tariffs, Brazil weather
- Ready Capital At 40 Cents On The Dollar Is Too Extreme A Discount (NYSE:RC)
- Café arábica atinge máxima em 4 meses; açúcar e cacau caem
- IBGE reduz previsão de safra de café do Brasil e passa a ver queda anual
- Café arábica oscila perto da máxima de 4 meses, açúcar bruto avança pela 3ª sessão
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Financial Stocks With Over 11% Dividend Yields - Ellington Financial (NYSE:EFC), New York Mortgage Trust (NASDAQ:NYMT)
- I Came In Like A Ready Capital! (NYSE:RC)
- Ready Capital: Still Transitioning, With Potential Dividend Cuts (NYSE:RC)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Ready Capital Q2 2025 slides: losses widen amid portfolio repositioning efforts
- Ready Capital earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Ready Capital (RC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Ready Capital (RC) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MFA Financial (MFA) Misses Q2 Earnings Estimates
- Ares Commercial Real Estate (ACRE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings Preview: Ellington Credit (EARN) Q2 Earnings Expected to Decline
- Earnings Preview: Ready Capital (RC) Q2 Earnings Expected to Decline
- High Yields, Weird Prices
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Ditch Mortgage REITs? These High Yielders Are Crushing It
- UPDATE -- Ready Capital Corporation Declares Second Quarter 2025 Dividends
Faixa diária
4.23 4.34
Faixa anual
3.70 7.64
- Fechamento anterior
- 4.25
- Open
- 4.30
- Bid
- 4.30
- Ask
- 4.60
- Low
- 4.23
- High
- 4.34
- Volume
- 911
- Mudança diária
- 1.18%
- Mudança mensal
- 1.90%
- Mudança de 6 meses
- -15.52%
- Mudança anual
- -43.50%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh