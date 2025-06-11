КотировкиРазделы
RC: Ready Capital Corproation

4.35 USD 0.12 (2.84%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RC за сегодня изменился на 2.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.20, а максимальная — 4.37.

Следите за динамикой Ready Capital Corproation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.20 4.37
Годовой диапазон
3.70 7.64
Предыдущее закрытие
4.23
Open
4.25
Bid
4.35
Ask
4.65
Low
4.20
High
4.37
Объем
2.426 K
Дневное изменение
2.84%
Месячное изменение
3.08%
6-месячное изменение
-14.54%
Годовое изменение
-42.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.