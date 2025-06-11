Валюты / RC
RC: Ready Capital Corproation
4.35 USD 0.12 (2.84%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RC за сегодня изменился на 2.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.20, а максимальная — 4.37.
Следите за динамикой Ready Capital Corproation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RC
- Coffee prices in New York approach all-time high amid tariffs, Brazil weather
- Ready Capital At 40 Cents On The Dollar Is Too Extreme A Discount (NYSE:RC)
- Argus понижает рейтинг акций J.M. Smucker до "Держать" из-за опасений по объемам
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Financial Stocks With Over 11% Dividend Yields - Ellington Financial (NYSE:EFC), New York Mortgage Trust (NASDAQ:NYMT)
- I Came In Like A Ready Capital! (NYSE:RC)
- Ready Capital: Still Transitioning, With Potential Dividend Cuts (NYSE:RC)
- Disinflation Dividend: REIT Earnings Scorecard
- Ready Capital Q2 2025 slides: losses widen amid portfolio repositioning efforts
- Ready Capital earnings missed by $0.10, revenue fell short of estimates
- Ready Capital (RC) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Ready Capital (RC) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- MFA Financial (MFA) Misses Q2 Earnings Estimates
- Ares Commercial Real Estate (ACRE) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Earnings Preview: Ellington Credit (EARN) Q2 Earnings Expected to Decline
- Earnings Preview: Ready Capital (RC) Q2 Earnings Expected to Decline
- High Yields, Weird Prices
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Ditch Mortgage REITs? These High Yielders Are Crushing It
- UPDATE -- Ready Capital Corporation Declares Second Quarter 2025 Dividends
- Ready Capital Corporation Declares First Quarter 2025 Dividends
- A Brief Lesson On Huge Yielders
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
Дневной диапазон
4.20 4.37
Годовой диапазон
3.70 7.64
- Предыдущее закрытие
- 4.23
- Open
- 4.25
- Bid
- 4.35
- Ask
- 4.65
- Low
- 4.20
- High
- 4.37
- Объем
- 2.426 K
- Дневное изменение
- 2.84%
- Месячное изменение
- 3.08%
- 6-месячное изменение
- -14.54%
- Годовое изменение
- -42.84%
