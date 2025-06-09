Valute / RC
RC: Ready Capital Corproation
4.32 USD 0.01 (0.23%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RC ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.26 e ad un massimo di 4.41.
Segui le dinamiche di Ready Capital Corproation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RC News
Intervallo Giornaliero
4.26 4.41
Intervallo Annuale
3.70 7.64
- Chiusura Precedente
- 4.33
- Apertura
- 4.36
- Bid
- 4.32
- Ask
- 4.62
- Minimo
- 4.26
- Massimo
- 4.41
- Volume
- 2.210 K
- Variazione giornaliera
- -0.23%
- Variazione Mensile
- 2.37%
- Variazione Semestrale
- -15.13%
- Variazione Annuale
- -43.23%
20 settembre, sabato