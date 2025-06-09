Währungen / RC
RC: Ready Capital Corproation
4.33 USD 0.08 (1.88%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RC hat sich für heute um 1.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.23 bis zu einem Hoch von 4.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ready Capital Corproation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.23 4.34
Jahresspanne
3.70 7.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.25
- Eröffnung
- 4.30
- Bid
- 4.33
- Ask
- 4.63
- Tief
- 4.23
- Hoch
- 4.34
- Volumen
- 2.246 K
- Tagesänderung
- 1.88%
- Monatsänderung
- 2.61%
- 6-Monatsänderung
- -14.93%
- Jahresänderung
- -43.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K