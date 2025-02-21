Dövizler / RBCAA
RBCAA: Republic Bancorp Inc - Class A
74.79 USD 2.52 (3.26%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RBCAA fiyatı bugün -3.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 74.58 ve Yüksek fiyatı olarak 76.83 aralığında işlem gördü.
Republic Bancorp Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RBCAA haberleri
- Republic Bancorp Başkan Yardımcısı Montano 92 bin dolar değerinde hisse sattı
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) Presents at Raymond James 2025 U.S. Bank and Banking on Tech Conferences - Slideshow (NASDAQ:RBCAA)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Republic Bancorp Stock?
- Republic Bancorp earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- Republic Bancorp reports quarterly results for June 2025
- Republic Bancorp declares $0.451 per share dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Raymond James initiates Republic Bancorp stock with Market Perform
- Time to Thrive™: Republic Bank Launches Into Latest Era of Enabling Its Clients, Associates and Communities It Serves to Thrive
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Party With a Purpose: Republic Bank hosts fifth annual Juneteenth Event to improve health outcomes in West Louisville
- Republic Bancorp, Inc. Declares Common Stock Dividends
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Republic Bancorp: Upgrading To Hold, Earnings Likely To Grow (RBCAA)
Günlük aralık
74.58 76.83
Yıllık aralık
56.79 80.55
- Önceki kapanış
- 77.31
- Açılış
- 76.75
- Satış
- 74.79
- Alış
- 75.09
- Düşük
- 74.58
- Yüksek
- 76.83
- Hacim
- 136
- Günlük değişim
- -3.26%
- Aylık değişim
- -1.05%
- 6 aylık değişim
- 17.56%
- Yıllık değişim
- 18.90%
21 Eylül, Pazar