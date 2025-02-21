Валюты / RBCAA
RBCAA: Republic Bancorp Inc - Class A
74.73 USD 0.77 (1.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RBCAA за сегодня изменился на -1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.98, а максимальная — 76.86.
Следите за динамикой Republic Bancorp Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.
Новости RBCAA
- Исполнительный вице-президент Republic Bancorp Монтано продает акции на сумму $92 тыс.
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) Presents at Raymond James 2025 U.S. Bank and Banking on Tech Conferences - Slideshow (NASDAQ:RBCAA)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Republic Bancorp Stock?
- Republic Bancorp earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- Republic Bancorp reports quarterly results for June 2025
- Republic Bancorp declares $0.451 per share dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Raymond James initiates Republic Bancorp stock with Market Perform
- Time to Thrive™: Republic Bank Launches Into Latest Era of Enabling Its Clients, Associates and Communities It Serves to Thrive
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Party With a Purpose: Republic Bank hosts fifth annual Juneteenth Event to improve health outcomes in West Louisville
- Republic Bancorp, Inc. Declares Common Stock Dividends
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Republic Bancorp: Upgrading To Hold, Earnings Likely To Grow (RBCAA)
Дневной диапазон
73.98 76.86
Годовой диапазон
56.79 80.55
- Предыдущее закрытие
- 75.50
- Open
- 76.86
- Bid
- 74.73
- Ask
- 75.03
- Low
- 73.98
- High
- 76.86
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- -1.02%
- Месячное изменение
- -1.12%
- 6-месячное изменение
- 17.46%
- Годовое изменение
- 18.81%
