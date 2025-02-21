QuotazioniSezioni
Valute / RBCAA
RBCAA: Republic Bancorp Inc - Class A

74.79 USD 2.52 (3.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RBCAA ha avuto una variazione del -3.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 74.58 e ad un massimo di 76.83.

Segui le dinamiche di Republic Bancorp Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
74.58 76.83
Intervallo Annuale
56.79 80.55
Chiusura Precedente
77.31
Apertura
76.75
Bid
74.79
Ask
75.09
Minimo
74.58
Massimo
76.83
Volume
136
Variazione giornaliera
-3.26%
Variazione Mensile
-1.05%
Variazione Semestrale
17.56%
Variazione Annuale
18.90%
