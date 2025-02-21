Valute / RBCAA
RBCAA: Republic Bancorp Inc - Class A
74.79 USD 2.52 (3.26%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RBCAA ha avuto una variazione del -3.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 74.58 e ad un massimo di 76.83.
Segui le dinamiche di Republic Bancorp Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RBCAA News
Intervallo Giornaliero
74.58 76.83
Intervallo Annuale
56.79 80.55
- Chiusura Precedente
- 77.31
- Apertura
- 76.75
- Bid
- 74.79
- Ask
- 75.09
- Minimo
- 74.58
- Massimo
- 76.83
- Volume
- 136
- Variazione giornaliera
- -3.26%
- Variazione Mensile
- -1.05%
- Variazione Semestrale
- 17.56%
- Variazione Annuale
- 18.90%
20 settembre, sabato