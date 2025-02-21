CotationsSections
RBCAA: Republic Bancorp Inc - Class A

74.79 USD 2.52 (3.26%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RBCAA a changé de -3.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 74.58 et à un maximum de 76.83.

Range quotidien
74.58 76.83
Range Annuel
56.79 80.55
Clôture Précédente
77.31
Ouverture
76.75
Bid
74.79
Ask
75.09
Plus Bas
74.58
Plus Haut
76.83
Volume
136
Changement quotidien
-3.26%
Changement Mensuel
-1.05%
Changement à 6 Mois
17.56%
Changement Annuel
18.90%
