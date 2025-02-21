Devises / RBCAA
RBCAA: Republic Bancorp Inc - Class A
74.79 USD 2.52 (3.26%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RBCAA a changé de -3.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 74.58 et à un maximum de 76.83.
Suivez la dynamique Republic Bancorp Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
74.58 76.83
Range Annuel
56.79 80.55
- Clôture Précédente
- 77.31
- Ouverture
- 76.75
- Bid
- 74.79
- Ask
- 75.09
- Plus Bas
- 74.58
- Plus Haut
- 76.83
- Volume
- 136
- Changement quotidien
- -3.26%
- Changement Mensuel
- -1.05%
- Changement à 6 Mois
- 17.56%
- Changement Annuel
- 18.90%
20 septembre, samedi