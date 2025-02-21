Divisas / RBCAA
RBCAA: Republic Bancorp Inc - Class A
75.09 USD 0.36 (0.48%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RBCAA de hoy ha cambiado un 0.48%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 74.88, mientras que el máximo ha alcanzado 77.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Republic Bancorp Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
74.88 77.45
Rango anual
56.79 80.55
- Cierres anteriores
- 74.73
- Open
- 75.80
- Bid
- 75.09
- Ask
- 75.39
- Low
- 74.88
- High
- 77.45
- Volumen
- 46
- Cambio diario
- 0.48%
- Cambio mensual
- -0.65%
- Cambio a 6 meses
- 18.03%
- Cambio anual
- 19.38%
