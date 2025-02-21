KurseKategorien
Währungen / RBCAA
Zurück zum Aktien

RBCAA: Republic Bancorp Inc - Class A

76.83 USD 0.48 (0.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RBCAA hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.36 bis zu einem Hoch von 76.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die Republic Bancorp Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RBCAA News

Tagesspanne
76.36 76.83
Jahresspanne
56.79 80.55
Vorheriger Schlusskurs
77.31
Eröffnung
76.75
Bid
76.83
Ask
77.13
Tief
76.36
Hoch
76.83
Volumen
19
Tagesänderung
-0.62%
Monatsänderung
1.65%
6-Monatsänderung
20.76%
Jahresänderung
22.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K