Währungen / RBCAA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RBCAA: Republic Bancorp Inc - Class A
76.83 USD 0.48 (0.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RBCAA hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 76.36 bis zu einem Hoch von 76.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Republic Bancorp Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RBCAA News
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Republic Bancorp, Inc. (RBCAA) Presents at Raymond James 2025 U.S. Bank and Banking on Tech Conferences - Slideshow (NASDAQ:RBCAA)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Republic Bancorp Stock?
- Republic Bancorp earnings beat by $0.17, revenue fell short of estimates
- Republic Bancorp reports quarterly results for June 2025
- Republic Bancorp declares $0.451 per share dividend
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Raymond James initiates Republic Bancorp stock with Market Perform
- Time to Thrive™: Republic Bank Launches Into Latest Era of Enabling Its Clients, Associates and Communities It Serves to Thrive
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 15
- Party With a Purpose: Republic Bank hosts fifth annual Juneteenth Event to improve health outcomes in West Louisville
- Republic Bancorp, Inc. Declares Common Stock Dividends
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 13
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 16
- Republic Bancorp: Upgrading To Hold, Earnings Likely To Grow (RBCAA)
Tagesspanne
76.36 76.83
Jahresspanne
56.79 80.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 77.31
- Eröffnung
- 76.75
- Bid
- 76.83
- Ask
- 77.13
- Tief
- 76.36
- Hoch
- 76.83
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -0.62%
- Monatsänderung
- 1.65%
- 6-Monatsänderung
- 20.76%
- Jahresänderung
- 22.15%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K