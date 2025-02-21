通貨 / RBCAA
RBCAA: Republic Bancorp Inc - Class A
77.31 USD 2.22 (2.96%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RBCAAの今日の為替レートは、2.96%変化しました。日中、通貨は1あたり75.80の安値と77.49の高値で取引されました。
Republic Bancorp Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
75.80 77.49
1年のレンジ
56.79 80.55
- 以前の終値
- 75.09
- 始値
- 76.35
- 買値
- 77.31
- 買値
- 77.61
- 安値
- 75.80
- 高値
- 77.49
- 出来高
- 64
- 1日の変化
- 2.96%
- 1ヶ月の変化
- 2.29%
- 6ヶ月の変化
- 21.52%
- 1年の変化
- 22.91%
