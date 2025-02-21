Moedas / RBCAA
RBCAA: Republic Bancorp Inc - Class A
75.85 USD 0.76 (1.01%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RBCAA para hoje mudou para 1.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 75.85 e o mais alto foi 76.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Republic Bancorp Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
RBCAA Notícias
Faixa diária
75.85 76.49
Faixa anual
56.79 80.55
- Fechamento anterior
- 75.09
- Open
- 76.35
- Bid
- 75.85
- Ask
- 76.15
- Low
- 75.85
- High
- 76.49
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 1.01%
- Mudança mensal
- 0.36%
- Mudança de 6 meses
- 19.22%
- Mudança anual
- 20.59%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh