RAAQ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Real Asset Acquisition Corp. hisse senedi 10.2400 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.2400 - 10.2400 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.2400 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. RAAQ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Real Asset Acquisition Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu? Real Asset Acquisition Corp. hisse senedi şu anda 10.2400 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.69% ve USD değerlerini izler. RAAQ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

RAAQ hisse senedi nasıl alınır? Real Asset Acquisition Corp. hisselerini şu anki 10.2400 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.2400 ve Ask 10.2430 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RAAQ fiyat hareketlerini takip edin.

Real Asset Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Real Asset Acquisition Corp. hisse senedi yıllık olarak 10.7502 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.6200 - 10.7502). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.2400 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Real Asset Acquisition Corp. performansını takip edin.

Real Asset Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.6200 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.2400 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.6200 - 10.7502 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RAAQ fiyat hareketlerini izleyin.