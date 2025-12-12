- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RAAQ: Real Asset Acquisition Corp.
RAAQ fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.2400 ve Yüksek fiyatı olarak 10.2400 aralığında işlem gördü.
Real Asset Acquisition Corp. hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Sıkça sorulan sorular
RAAQ hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Real Asset Acquisition Corp. hisse senedi 10.2400 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 10.2400 - 10.2400 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 10.2400 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2 değerine ulaştı. RAAQ canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Real Asset Acquisition Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu?
Real Asset Acquisition Corp. hisse senedi şu anda 10.2400 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 1.69% ve USD değerlerini izler. RAAQ hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
RAAQ hisse senedi nasıl alınır?
Real Asset Acquisition Corp. hisselerini şu anki 10.2400 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 10.2400 ve Ask 10.2430 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte RAAQ fiyat hareketlerini takip edin.
RAAQ hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Real Asset Acquisition Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.6200 - 10.7502 ve mevcut fiyatı 10.2400 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 10.2400 veya Ask 10.2430 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.10% ve 6 aylık değişim oranı 0.89% değerlerini karşılaştırır. RAAQ fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Real Asset Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Real Asset Acquisition Corp. hisse senedi yıllık olarak 10.7502 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.6200 - 10.7502). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 10.2400 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Real Asset Acquisition Corp. performansını takip edin.
Real Asset Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.6200 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 10.2400 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.6200 - 10.7502 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki RAAQ fiyat hareketlerini izleyin.
RAAQ hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Real Asset Acquisition Corp. geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 10.2400 ve yıllık değişim oranı 1.69% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 10.2400
- Açılış
- 10.2400
- Satış
- 10.2400
- Alış
- 10.2430
- Düşük
- 10.2400
- Yüksek
- 10.2400
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- -0.10%
- 6 aylık değişim
- 0.89%
- Yıllık değişim
- 1.69%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 413
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 549
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki