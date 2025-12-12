QuotazioniSezioni
Valute / RAAQ
Tornare a Azioni

RAAQ: Real Asset Acquisition Corp.

10.2400 USD 0.0000 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio RAAQ ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.2400 e ad un massimo di 10.2400.

Segui le dinamiche di Real Asset Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni RAAQ oggi?

Oggi le azioni Real Asset Acquisition Corp. sono prezzate a 10.2400. Viene scambiato all'interno di 10.2400 - 10.2400, la chiusura di ieri è stata 10.2400 e il volume degli scambi ha raggiunto 2. Il grafico dei prezzi in tempo reale di RAAQ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Real Asset Acquisition Corp. pagano dividendi?

Real Asset Acquisition Corp. è attualmente valutato a 10.2400. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.69% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di RAAQ.

Come acquistare azioni RAAQ?

Puoi acquistare azioni Real Asset Acquisition Corp. al prezzo attuale di 10.2400. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 10.2400 o 10.2430, mentre 2 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di RAAQ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni RAAQ?

Investire in Real Asset Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.6200 - 10.7502 e il prezzo attuale 10.2400. Molti confrontano -0.10% e 0.89% prima di effettuare ordini su 10.2400 o 10.2430. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di RAAQ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Real Asset Acquisition Corp.?

Il prezzo massimo di Real Asset Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 10.7502. All'interno di 9.6200 - 10.7502, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 10.2400 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Real Asset Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Real Asset Acquisition Corp.?

Il prezzo più basso di Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) nel corso dell'anno è stato 9.6200. Confrontandolo con gli attuali 10.2400 e 9.6200 - 10.7502 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda RAAQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di RAAQ?

Real Asset Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 10.2400 e 1.69%.

Intervallo Giornaliero
10.2400 10.2400
Intervallo Annuale
9.6200 10.7502
Chiusura Precedente
10.2400
Apertura
10.2400
Bid
10.2400
Ask
10.2430
Minimo
10.2400
Massimo
10.2400
Volume
2
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-0.10%
Variazione Semestrale
0.89%
Variazione Annuale
1.69%
12 dicembre, venerdì
18:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
413
18:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
20:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev