RAAQ: Real Asset Acquisition Corp.
今日RAAQ汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点10.2301和高点10.2400进行交易。
关注Real Asset Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
RAAQ股票今天的价格是多少？
Real Asset Acquisition Corp.股票今天的定价为10.2301。它在10.2301 - 10.2400范围内交易，昨天的收盘价为10.2400，交易量达到3。RAAQ的实时价格图表显示了这些更新。
Real Asset Acquisition Corp.股票是否支付股息？
Real Asset Acquisition Corp.目前的价值为10.2301。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.59%和USD。实时查看图表以跟踪RAAQ走势。
如何购买RAAQ股票？
您可以以10.2301的当前价格购买Real Asset Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.2301或10.2331附近，而3和-0.10%显示市场活动。立即关注RAAQ的实时图表更新。
如何投资RAAQ股票？
投资Real Asset Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.6200 - 10.7502和当前价格10.2301。许多人在以10.2301或10.2331下订单之前，会比较-0.19%和。实时查看RAAQ价格图表，了解每日变化。
Real Asset Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Real Asset Acquisition Corp.的最高价格是10.7502。在9.6200 - 10.7502内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Real Asset Acquisition Corp.的绩效。
Real Asset Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？
Real Asset Acquisition Corp.（RAAQ）的最低价格为9.6200。将其与当前的10.2301和9.6200 - 10.7502进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RAAQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RAAQ股票是什么时候拆分的？
Real Asset Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.2400和1.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.2400
- 开盘价
- 10.2400
- 卖价
- 10.2301
- 买价
- 10.2331
- 最低价
- 10.2301
- 最高价
- 10.2400
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- -0.19%
- 6个月变化
- 0.79%
- 年变化
- 1.59%