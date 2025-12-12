- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RAAQ: リアル・アセット・アクイジション
RAAQの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.2301の安値と10.2400の高値で取引されました。
リアル・アセット・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
RAAQ株の現在の価格は？
リアル・アセット・アクイジションの株価は本日10.2301です。10.2301 - 10.2400内で取引され、前日の終値は10.2400、取引量は3に達しました。RAAQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
リアル・アセット・アクイジションの株は配当を出しますか？
リアル・アセット・アクイジションの現在の価格は10.2301です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.59%やUSDにも注目します。RAAQの動きはライブチャートで確認できます。
RAAQ株を買う方法は？
リアル・アセット・アクイジションの株は現在10.2301で購入可能です。注文は通常10.2301または10.2331付近で行われ、3や-0.10%が市場の動きを示します。RAAQの最新情報はライブチャートで確認できます。
RAAQ株に投資する方法は？
リアル・アセット・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.6200 - 10.7502と現在の10.2301を考慮します。注文は多くの場合10.2301や10.2331で行われる前に、-0.19%や0.79%と比較されます。RAAQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
リアル・アセット・アクイジションの株の最高値は？
リアル・アセット・アクイジションの過去1年の最高値は10.7502でした。9.6200 - 10.7502内で株価は大きく変動し、10.2400と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。リアル・アセット・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
リアル・アセット・アクイジションの株の最低値は？
リアル・アセット・アクイジション(RAAQ)の年間最安値は9.6200でした。現在の10.2301や9.6200 - 10.7502と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RAAQの動きはライブチャートで確認できます。
RAAQの株式分割はいつ行われましたか？
リアル・アセット・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.2400、1.59%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 10.2400
- 始値
- 10.2400
- 買値
- 10.2301
- 買値
- 10.2331
- 安値
- 10.2301
- 高値
- 10.2400
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- -0.19%
- 6ヶ月の変化
- 0.79%
- 1年の変化
- 1.59%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前