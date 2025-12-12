クォートセクション
通貨 / RAAQ
RAAQ: リアル・アセット・アクイジション

10.2301 USD 0.0099 (0.10%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

RAAQの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり10.2301の安値と10.2400の高値で取引されました。

リアル・アセット・アクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

RAAQ株の現在の価格は？

リアル・アセット・アクイジションの株価は本日10.2301です。10.2301 - 10.2400内で取引され、前日の終値は10.2400、取引量は3に達しました。RAAQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

リアル・アセット・アクイジションの株は配当を出しますか？

リアル・アセット・アクイジションの現在の価格は10.2301です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.59%やUSDにも注目します。RAAQの動きはライブチャートで確認できます。

RAAQ株を買う方法は？

リアル・アセット・アクイジションの株は現在10.2301で購入可能です。注文は通常10.2301または10.2331付近で行われ、3や-0.10%が市場の動きを示します。RAAQの最新情報はライブチャートで確認できます。

RAAQ株に投資する方法は？

リアル・アセット・アクイジションへの投資では、年間の値幅9.6200 - 10.7502と現在の10.2301を考慮します。注文は多くの場合10.2301や10.2331で行われる前に、-0.19%や0.79%と比較されます。RAAQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

リアル・アセット・アクイジションの株の最高値は？

リアル・アセット・アクイジションの過去1年の最高値は10.7502でした。9.6200 - 10.7502内で株価は大きく変動し、10.2400と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。リアル・アセット・アクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

リアル・アセット・アクイジションの株の最低値は？

リアル・アセット・アクイジション(RAAQ)の年間最安値は9.6200でした。現在の10.2301や9.6200 - 10.7502と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。RAAQの動きはライブチャートで確認できます。

RAAQの株式分割はいつ行われましたか？

リアル・アセット・アクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、10.2400、1.59%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
10.2301 10.2400
1年のレンジ
9.6200 10.7502
以前の終値
10.2400
始値
10.2400
買値
10.2301
買値
10.2331
安値
10.2301
高値
10.2400
出来高
3
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
-0.19%
6ヶ月の変化
0.79%
1年の変化
1.59%
