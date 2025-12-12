- Übersicht
RAAQ: Real Asset Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von RAAQ hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.2400 bis zu einem Hoch von 10.2400 gehandelt.
Verfolgen Sie die Real Asset Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von RAAQ heute?
Die Aktie von Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) notiert heute bei 10.2400. Sie wird innerhalb einer Spanne von 10.2400 - 10.2400 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 10.2400 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von RAAQ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie RAAQ Dividenden?
Real Asset Acquisition Corp. wird derzeit mit 10.2400 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.69% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von RAAQ zu verfolgen.
Wie kaufe ich RAAQ-Aktien?
Sie können Aktien von Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) zum aktuellen Kurs von 10.2400 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 10.2400 oder 10.2430 platziert, während 2 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von RAAQ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in RAAQ-Aktien?
Bei einer Investition in Real Asset Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 9.6200 - 10.7502 und der aktuelle Kurs 10.2400 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.10% und 0.89%, bevor sie Orders zu 10.2400 oder 10.2430 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von RAAQ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Real Asset Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) im vergangenen Jahr lag bei 10.7502. Innerhalb von 9.6200 - 10.7502 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 10.2400 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Real Asset Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Real Asset Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) im Laufe des Jahres betrug 9.6200. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 10.2400 und der Spanne 9.6200 - 10.7502 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von RAAQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von RAAQ statt?
Real Asset Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 10.2400 und 1.69% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.2400
- Eröffnung
- 10.2400
- Bid
- 10.2400
- Ask
- 10.2430
- Tief
- 10.2400
- Hoch
- 10.2400
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -0.10%
- 6-Monatsänderung
- 0.89%
- Jahresänderung
- 1.69%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh