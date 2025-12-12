КотировкиРазделы
RAAQ: Real Asset Acquisition Corp.

10.2400 USD 0.0000 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс RAAQ за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.2400, а максимальная — 10.2400.

Следите за динамикой Real Asset Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций RAAQ сегодня?

Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) сегодня оценивается на уровне 10.2400. Инструмент торгуется в пределах 10.2400 - 10.2400, вчерашнее закрытие составило 10.2400, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RAAQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Real Asset Acquisition Corp.?

Real Asset Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.2400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.69% и USD. Отслеживайте движения RAAQ на графике в реальном времени.

Как купить акции RAAQ?

Вы можете купить акции Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) по текущей цене 10.2400. Ордера обычно размещаются около 10.2400 или 10.2430, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RAAQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции RAAQ?

Инвестирование в Real Asset Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.6200 - 10.7502 и текущей цены 10.2400. Многие сравнивают -0.10% и 0.89% перед размещением ордеров на 10.2400 или 10.2430. Изучайте ежедневные изменения цены RAAQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Real Asset Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) за последний год составила 10.7502. Акции заметно колебались в пределах 9.6200 - 10.7502, сравнение с 10.2400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Real Asset Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Real Asset Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) за год составила 9.6200. Сравнение с текущими 10.2400 и 9.6200 - 10.7502 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RAAQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций RAAQ?

В прошлом Real Asset Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.2400 и 1.69% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.2400 10.2400
Годовой диапазон
9.6200 10.7502
Предыдущее закрытие
10.2400
Open
10.2400
Bid
10.2400
Ask
10.2430
Low
10.2400
High
10.2400
Объем
2
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-0.10%
6-месячное изменение
0.89%
Годовое изменение
1.69%
