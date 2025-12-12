- Обзор рынка
RAAQ: Real Asset Acquisition Corp.
Курс RAAQ за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.2400, а максимальная — 10.2400.
Следите за динамикой Real Asset Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций RAAQ сегодня?
Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) сегодня оценивается на уровне 10.2400. Инструмент торгуется в пределах 10.2400 - 10.2400, вчерашнее закрытие составило 10.2400, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике RAAQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Real Asset Acquisition Corp.?
Real Asset Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.2400. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.69% и USD. Отслеживайте движения RAAQ на графике в реальном времени.
Как купить акции RAAQ?
Вы можете купить акции Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) по текущей цене 10.2400. Ордера обычно размещаются около 10.2400 или 10.2430, тогда как 2 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения RAAQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции RAAQ?
Инвестирование в Real Asset Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.6200 - 10.7502 и текущей цены 10.2400. Многие сравнивают -0.10% и 0.89% перед размещением ордеров на 10.2400 или 10.2430. Изучайте ежедневные изменения цены RAAQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Real Asset Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) за последний год составила 10.7502. Акции заметно колебались в пределах 9.6200 - 10.7502, сравнение с 10.2400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Real Asset Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Real Asset Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) за год составила 9.6200. Сравнение с текущими 10.2400 и 9.6200 - 10.7502 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения RAAQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций RAAQ?
В прошлом Real Asset Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.2400 и 1.69% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.2400
- Open
- 10.2400
- Bid
- 10.2400
- Ask
- 10.2430
- Low
- 10.2400
- High
- 10.2400
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -0.10%
- 6-месячное изменение
- 0.89%
- Годовое изменение
- 1.69%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.