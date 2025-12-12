CotaçõesSeções
RAAQ: Real Asset Acquisition Corp.

10.2400 USD 0.0000 (0.00%)
Setor: Outros símbolos Base: Dólar americano Moeda de lucro: Dólar americano

A taxa do RAAQ para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.2400 e o mais alto foi 10.2400.

Veja a dinâmica do par de moedas Real Asset Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de RAAQ hoje?

Hoje Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) está avaliado em 10.2400. O instrumento é negociado dentro de 10.2400 - 10.2400, o fechamento de ontem foi 10.2400, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de RAAQ em tempo real.

As ações de Real Asset Acquisition Corp. pagam dividendos?

Atualmente Real Asset Acquisition Corp. está avaliado em 10.2400. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.69% e USD. Monitore os movimentos de RAAQ no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de RAAQ?

Você pode comprar ações de Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) pelo preço atual 10.2400. Ordens geralmente são executadas perto de 10.2400 ou 10.2430, enquanto 2 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de RAAQ no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de RAAQ?

Investir em Real Asset Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 9.6200 - 10.7502 e o preço atual 10.2400. Muitos comparam -0.10% e 0.89% antes de enviar ordens em 10.2400 ou 10.2430. Estude as mudanças diárias de preço de RAAQ no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Real Asset Acquisition Corp.?

O maior preço de Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) no último ano foi 10.7502. As ações oscilaram bastante dentro de 9.6200 - 10.7502, e a comparação com 10.2400 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Real Asset Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Real Asset Acquisition Corp.?

O menor preço de Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) no ano foi 9.6200. A comparação com o preço atual 10.2400 e 9.6200 - 10.7502 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de RAAQ em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de RAAQ?

No passado Real Asset Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 10.2400 e 1.69% após os eventos corporativos.

Faixa diária
10.2400 10.2400
Faixa anual
9.6200 10.7502
Fechamento anterior
10.2400
Open
10.2400
Bid
10.2400
Ask
10.2430
Low
10.2400
High
10.2400
Volume
2
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
-0.10%
Mudança de 6 meses
0.89%
Mudança anual
1.69%
12 dezembro, sexta-feira
18:00
USD
Contagem de Sondas Baker Hughes
Atu.
414
Projeç.
Prév.
413
18:00
USD
Contagem Total de Sondas dos EUA por Baker Hughes
Atu.
548
Projeç.
Prév.
549
20:30
USD
Ouro - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
20:30
USD
Petróleo bruto - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
20:30
USD
S&P 500 - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.
20:30
USD
Nasdaq 100 - Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC
Atu.
Projeç.
Prév.