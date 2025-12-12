- Aperçu
RAAQ: Real Asset Acquisition Corp.
Le taux de change de RAAQ a changé de -0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.2301 et à un maximum de 10.2400.
Suivez la dynamique Real Asset Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action RAAQ aujourd'hui ?
L'action Real Asset Acquisition Corp. est cotée à 10.2301 aujourd'hui. Elle se négocie dans 10.2301 - 10.2400, a clôturé hier à 10.2400 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de RAAQ présente ces mises à jour.
L'action Real Asset Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
Real Asset Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 10.2301. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.59% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de RAAQ.
Comment acheter des actions RAAQ ?
Vous pouvez acheter des actions Real Asset Acquisition Corp. au cours actuel de 10.2301. Les ordres sont généralement placés à proximité de 10.2301 ou de 10.2331, le 3 et le -0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de RAAQ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action RAAQ ?
Investir dans Real Asset Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.6200 - 10.7502 et le prix actuel 10.2301. Beaucoup comparent -0.19% et 0.79% avant de passer des ordres à 10.2301 ou 10.2331. Consultez le graphique du cours de RAAQ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Real Asset Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de Real Asset Acquisition Corp. l'année dernière était 10.7502. Au cours de 9.6200 - 10.7502, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 10.2400 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Real Asset Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Real Asset Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de Real Asset Acquisition Corp. (RAAQ) sur l'année a été 9.6200. Sa comparaison avec 10.2301 et 9.6200 - 10.7502 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de RAAQ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action RAAQ a-t-elle été divisée ?
Real Asset Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 10.2400 et 1.59% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 10.2400
- Ouverture
- 10.2400
- Bid
- 10.2301
- Ask
- 10.2331
- Plus Bas
- 10.2301
- Plus Haut
- 10.2400
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- -0.10%
- Changement Mensuel
- -0.19%
- Changement à 6 Mois
- 0.79%
- Changement Annuel
- 1.59%
