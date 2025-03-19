Dövizler / RA
RA: Brookfield Real Assets Income Fund Inc
13.38 USD 0.03 (0.22%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RA fiyatı bugün 0.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.35 ve Yüksek fiyatı olarak 13.39 aralığında işlem gördü.
Brookfield Real Assets Income Fund Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
RA haberleri
- ISD: Upside Potential Appears Limited, May Be Best To Take Gains (NYSE:ISD)
- Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Declares Q3 2025 Distribution Schedule
- RA: High Debt Allocation Is A Problem Here (NYSE:RA)
- THW: Income Investors Likely To Face A Massive Distribution Cut
- RA: Discounted With A 10%+ Distribution Rate (NYSE:RA)
Günlük aralık
13.35 13.39
Yıllık aralık
11.87 13.73
- Önceki kapanış
- 13.35
- Açılış
- 13.36
- Satış
- 13.38
- Alış
- 13.68
- Düşük
- 13.35
- Yüksek
- 13.39
- Hacim
- 251
- Günlük değişim
- 0.22%
- Aylık değişim
- -0.67%
- 6 aylık değişim
- 1.67%
- Yıllık değişim
- -2.34%
