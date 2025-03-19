货币 / RA
RA: Brookfield Real Assets Income Fund Inc
13.38 USD 0.03 (0.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RA汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点13.35和高点13.39进行交易。
关注Brookfield Real Assets Income Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
13.35 13.39
年范围
11.87 13.73
- 前一天收盘价
- 13.35
- 开盘价
- 13.36
- 卖价
- 13.38
- 买价
- 13.68
- 最低价
- 13.35
- 最高价
- 13.39
- 交易量
- 251
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- -0.67%
- 6个月变化
- 1.67%
- 年变化
- -2.34%
