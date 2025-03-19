报价部分
货币 / RA
回到股票

RA: Brookfield Real Assets Income Fund Inc

13.38 USD 0.03 (0.22%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日RA汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点13.35和高点13.39进行交易。

关注Brookfield Real Assets Income Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RA新闻

日范围
13.35 13.39
年范围
11.87 13.73
前一天收盘价
13.35
开盘价
13.36
卖价
13.38
买价
13.68
最低价
13.35
最高价
13.39
交易量
251
日变化
0.22%
月变化
-0.67%
6个月变化
1.67%
年变化
-2.34%
25 九月, 星期四
12:30
USD
国内生产总值季率 q/q
实际值
预测值
3.3%
前值
3.3%
12:30
USD
实际PCE季率 q/q
实际值
预测值
1.6%
前值
1.6%
12:30
USD
GDP销售季率q/q
实际值
预测值
6.8%
前值
6.8%
12:30
USD
耐用品订单月率m/m
实际值
预测值
-0.5%
前值
-2.8%
12:30
USD
核心耐用品订单月率m/m
实际值
预测值
0.6%
前值
1.1%
12:30
USD
货品贸易帐
实际值
预测值
$​42.847 B
前值
$​-103.566 B
12:30
USD
零售库存月率m/m
实际值
预测值
0.1%
前值
0.2%
12:30
USD
零售库存（不包括汽车）月率m/m
实际值
预测值
前值
0.1%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
208 K
前值
231 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.913 M
前值
1.920 M
13:00
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
Fed理事Bowman讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
美联储监管副主席Barr讲话
实际值
预测值
前值
17:00
USD
7年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
3.925%