통화 / RA
RA: Brookfield Real Assets Income Fund Inc
13.38 USD 0.03 (0.22%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RA 환율이 오늘 0.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.35이고 고가는 13.39이었습니다.
Brookfield Real Assets Income Fund Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
RA News
- ISD: Upside Potential Appears Limited, May Be Best To Take Gains (NYSE:ISD)
- Regional Q2 2025 slides: Modest income growth amid rising credit concerns
- Earnings call transcript: Regional Bank’s Q2 2025 earnings show steady growth
- Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Declares Q3 2025 Distribution Schedule
- RA: High Debt Allocation Is A Problem Here (NYSE:RA)
- THW: Income Investors Likely To Face A Massive Distribution Cut
- RA: Discounted With A 10%+ Distribution Rate (NYSE:RA)
일일 변동 비율
13.35 13.39
년간 변동
11.87 13.73
- 이전 종가
- 13.35
- 시가
- 13.36
- Bid
- 13.38
- Ask
- 13.68
- 저가
- 13.35
- 고가
- 13.39
- 볼륨
- 251
- 일일 변동
- 0.22%
- 월 변동
- -0.67%
- 6개월 변동
- 1.67%
- 년간 변동율
- -2.34%
