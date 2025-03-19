Währungen / RA
RA: Brookfield Real Assets Income Fund Inc
13.38 USD 0.03 (0.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RA hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.35 bis zu einem Hoch von 13.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brookfield Real Assets Income Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
13.35 13.39
Jahresspanne
11.87 13.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.35
- Eröffnung
- 13.36
- Bid
- 13.38
- Ask
- 13.68
- Tief
- 13.35
- Hoch
- 13.39
- Volumen
- 251
- Tagesänderung
- 0.22%
- Monatsänderung
- -0.67%
- 6-Monatsänderung
- 1.67%
- Jahresänderung
- -2.34%
