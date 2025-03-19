Валюты / RA
RA: Brookfield Real Assets Income Fund Inc
13.38 USD 0.03 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RA за сегодня изменился на 0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.35, а максимальная — 13.39.
Следите за динамикой Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RA
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.74%
- Рынок акций Мексики закрылся падением, S&P/BMV IPC снизился на 0,74%
- ISD: Upside Potential Appears Limited, May Be Best To Take Gains (NYSE:ISD)
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.36%
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.89%
- Regional Q2 2025 slides: Modest income growth amid rising credit concerns
- Earnings call transcript: Regional Bank’s Q2 2025 earnings show steady growth
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.78%
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.21%
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.87%
- Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Declares Q3 2025 Distribution Schedule
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 1.17%
- RA: High Debt Allocation Is A Problem Here (NYSE:RA)
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 0.12%
- THW: Income Investors Likely To Face A Massive Distribution Cut
- Mexico stocks lower at close of trade; S&P/BMV IPC down 1.15%
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.05%
- Mexico stocks higher at close of trade; S&P/BMV IPC up 0.50%
- Dogecoin Wyckoff Accumulation: What The Current Chart Says About Price
- RA: Discounted With A 10%+ Distribution Rate (NYSE:RA)
Дневной диапазон
13.35 13.39
Годовой диапазон
11.87 13.73
- Предыдущее закрытие
- 13.35
- Open
- 13.36
- Bid
- 13.38
- Ask
- 13.68
- Low
- 13.35
- High
- 13.39
- Объем
- 251
- Дневное изменение
- 0.22%
- Месячное изменение
- -0.67%
- 6-месячное изменение
- 1.67%
- Годовое изменение
- -2.34%
