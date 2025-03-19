Moedas / RA
RA: Brookfield Real Assets Income Fund Inc
13.38 USD 0.03 (0.22%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RA para hoje mudou para 0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.35 e o mais alto foi 13.39.
Veja a dinâmica do par de moedas Brookfield Real Assets Income Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
13.35 13.39
Faixa anual
11.87 13.73
- Fechamento anterior
- 13.35
- Open
- 13.36
- Bid
- 13.38
- Ask
- 13.68
- Low
- 13.35
- High
- 13.39
- Volume
- 251
- Mudança diária
- 0.22%
- Mudança mensal
- -0.67%
- Mudança de 6 meses
- 1.67%
- Mudança anual
- -2.34%
