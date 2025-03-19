CotaçõesSeções
RA: Brookfield Real Assets Income Fund Inc

13.38 USD 0.03 (0.22%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do RA para hoje mudou para 0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.35 e o mais alto foi 13.39.

Veja a dinâmica do par de moedas Brookfield Real Assets Income Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Faixa diária
13.35 13.39
Faixa anual
11.87 13.73
Fechamento anterior
13.35
Open
13.36
Bid
13.38
Ask
13.68
Low
13.35
High
13.39
Volume
251
Mudança diária
0.22%
Mudança mensal
-0.67%
Mudança de 6 meses
1.67%
Mudança anual
-2.34%
25 setembro, quinta-feira
12:30
USD
PIB (Trimestral)
Atu.
Projeç.
3.3%
Prév.
3.3%
12:30
USD
Consumo Pessoal Real (Trimestral)
Atu.
Projeç.
1.6%
Prév.
1.6%
12:30
USD
Produto Interno Bruto (PIB) Vendas (Trimestral)
Atu.
Projeç.
6.8%
Prév.
6.8%
12:30
USD
Pedidos de Bens Duráveis (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.5%
Prév.
-2.8%
12:30
USD
Pedidos de Bens Duráveis (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.6%
Prév.
1.1%
12:30
USD
Balança Comercial de Bens
Atu.
Projeç.
$​42.847 bilh
Prév.
$​-103.566 bilh
12:30
USD
Estoques no Varejo (Mensal)
Atu.
Projeç.
0.1%
Prév.
0.2%
12:30
USD
Estoques no Varejo, excl. Automóveis
Atu.
Projeç.
Prév.
0.1%
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
208 mil
Prév.
231 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
1.913 milh
Prév.
1.920 milh
13:00
USD
EUA - Discurso de Williams, Membro do FOMC
Atu.
Projeç.
Prév.
14:00
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Discurso de Barr, Membro do FOMC para Supervisão
Atu.
Projeç.
Prév.
17:00
USD
Leilão Note a 7 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.925%