RA: Brookfield Real Assets Income Fund Inc
13.38 USD 0.03 (0.22%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RA ha avuto una variazione del 0.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.35 e ad un massimo di 13.39.
Segui le dinamiche di Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
13.35 13.39
Intervallo Annuale
11.87 13.73
- Chiusura Precedente
- 13.35
- Apertura
- 13.36
- Bid
- 13.38
- Ask
- 13.68
- Minimo
- 13.35
- Massimo
- 13.39
- Volume
- 251
- Variazione giornaliera
- 0.22%
- Variazione Mensile
- -0.67%
- Variazione Semestrale
- 1.67%
- Variazione Annuale
- -2.34%
25 settembre, giovedì
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 3.3%
- Prev
- 3.3%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.6%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 6.8%
- Prev
- 6.8%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- -0.5%
- Prev
- -2.8%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 0.6%
- Prev
- 1.1%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- $42.847 B
- Prev
- $-103.566 B
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 0.1%
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 208 K
- Prev
- 231 K
12:30
USD
- Agire
-
- Fcst
- 1.913 M
- Prev
- 1.920 M
13:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
14:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.925%