通貨 / RA
RA: Brookfield Real Assets Income Fund Inc
13.38 USD 0.03 (0.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RAの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり13.35の安値と13.39の高値で取引されました。
Brookfield Real Assets Income Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
13.35 13.39
1年のレンジ
11.87 13.73
- 以前の終値
- 13.35
- 始値
- 13.36
- 買値
- 13.38
- 買値
- 13.68
- 安値
- 13.35
- 高値
- 13.39
- 出来高
- 251
- 1日の変化
- 0.22%
- 1ヶ月の変化
- -0.67%
- 6ヶ月の変化
- 1.67%
- 1年の変化
- -2.34%
